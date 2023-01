Fluxo cambial total em janeiro até o dia 13 é negativo em US$ 1,658 bi, diz BC

18/01/2023 | 16:10



Depois de encerrar dezembro com saídas líquidas de US$ 12,482 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,658 bilhão em janeiro, até o dia 13, informou nesta quarta-feira, 18, o Banco Central. Em 2022, o saldo foi positivo em US$ 9,574 bilhões.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,632 bilhão no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 19,680 bilhões e retiradas no total de US$ 21,312 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de janeiro, até o dia 13, foi negativo em US$ 26,0 milhões, com importações de US$ 8,852 bilhões e exportações de US$ 8,826 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 835 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,621 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,370 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 681 milhões na semana passada, de 9 a 13 de janeiro, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,048 bilhão no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 10,109 bilhões e retiradas no total de US$ 9,061 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 1,729 bilhão, com importações de US$ 5,049 bilhões e exportações de US$ 3,320 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 323 milhões em ACC, US$ 535 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,462 bilhões em outras entradas.