Gerard Piqué fez markentig gratuito para marca de carro com o objetivo de irritar Shakira

18/01/2023 | 16:11



Depois de Gerard Piqué aparecer usando um carro igual ao mencionado por Shakira em sua nova música, quando a cantora compara o veículo à nova namorada do jogador, um representante da marca do veículo se manifestou. Ao jornal Lecturas, ele revelou que o jogador entrou em contato com eles e pediu o carro emprestado:

O representante de Piqué nos ligou pedindo um empréstimo e nós dissemos que sim. Para nós é publicidade gratuita.

Mas não foi só Piqué que deu mais visibilidade ao carro, não! Depois de Shakira falar dele na canção BZRP Music Sessions 53, as buscas aumentaram radicalmente, afirma a marca.

Desde que a música foi lançada, o número de usuários que acessam nosso site procurando pelo carro aumentou 2.000%.

Lembrando que o jogador também não ficou atrás e fechou um contrato com a marca de relógios também mencionada na música por Shakira.