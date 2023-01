Netflix: confira lista de lançamentos de 2023, com datas de estreia

Da Redação

Do 33Giga



18/01/2023 | 15:56



A Netflix divulgou sua lista de lançamentos de 2023, bem como datas de estreia e trailer especial. Na relação não estão todas as obras – mas dá uma boa ideia do que vem por aí.

Confira, abaixo, o trailer que a empresa criou para divulgar os lançamentos de 2023.

Abaixo, veja a relação completa de lançamentos de 2023 do que foi divulgado pela Netflix.

Destaques do Ano

JANEIRO

? Jung_E (20 de janeiro) – Neste eletrizante suspense de ficção científica, a humanidade foge de uma Terra devastada pelas mudanças climáticas. E, com o objetivo de dar fim à guerra nos abrigos, o cérebro de uma lendária mercenária é clonado para desenvolver a melhor guerreira com inteligência artificial.

? Certas Pessoas (27 de janeiro) – Um casal e suas famílias examinam o amor moderno e dinâmicas familiares em meio a conflitos culturais, expectativas da sociedade e diferenças de geração nesta comédia de Kenya Barris.

? Pamela Anderson: Uma História De Amor (31 de janeiro) – Este documentário lança um olhar intimista e humanizador sobre uma das loiras mais famosas do mundo. Abordando aspectos da vida e da carreira de Pamela, mostra sua trajetória de garota do interior a símbolo sexual, atriz, ativista e mãe dedicada.

FEVEREIRO

? Destemida (3 de fevereiro) – Quando a jovem navegadora Jessica Watson decidiu se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha, sem paradas e sem auxílio ao redor do mundo, muitos esperavam que ela falhasse. Com a ajuda de seu instrutor e mentor Ben Bryant e de seus pais, no entanto, ela navega por algumas das áreas mais perigosas dos oceanos nos 210 dias que passou no mar.

? Bill Russell: Lenda Da NBA (8 de fevereiro) – Documentário definitivo sobre a vida e o legado do campeão Bill Russell tanto na NBA quanto na luta pelos direitos civis. Do premiado diretor Sam Pollard. O filme traz entrevistas exclusivas com Bill, que faleceu em 2022, além de acesso aos vastos arquivos pessoais do atleta.

? Na Sua Casa Ou Na Minha? (10 de fevereiro) – Debbie e Peter são melhores amigos, mas não têm absolutamente nada em comum. Ela adora a rotina que tem com o filho em Los Angeles, e ele não consegue viver sem o agito de Nova York. Pelo menos, era assim até o dia em que decidiram trocar de casas por uma semana.

? Fantasma e Cia (24 de fevereiro) – Kevin encontra um fantasma chamado Ernest em sua casa nova e viraliza nas redes sociais. Mas quando decidem investigar o mistério do passado de Ernest, os dois acabam virando alvos da CIA.

MARÇO

? Luther: O Cair Da Noite (10 de março) – Nesta continuação em longa-metragem da série Luther, um assassino em série aterroriza Londres, mas o brilhante detetive está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso para capturar o psicopata cibernético que agora o desafia, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho.

? The Magician’s Elephant (17 de março) – Peter nunca perdeu as esperanças de encontrar a irmã Adel, que desapareceu há muito tempo. Um dia, ele vê uma vidente na praça da cidade e decide perguntar se a garota continua viva. A resposta é surpreendente: para encontrá-la, ele precisa procurar um mago, que fará um elefante aparecer.

? Mistério Em Paris (31 de março) – Nick e Audrey Spitz agora são detetives em tempo integral tentando fazer uma agência de investigação particular decolar. Mas, quando um abastado amigo é raptado no próprio casamento, começa um caso peculiar de sequestro internacional.

ABRIL

? Guia De Viagem Para O Amor (27 de abril) – Após um término de relacionamento inesperado, uma agente de viagens aceita a missão de trabalhar disfarçada e obter informações sobre o turismo no Vietnã. No caminho, ela encontra aventura e romance com um guia de turismo local. Até que o casal decide mudar de rumo para explorar a vida e o amor bem longe dos pontos turísticos mais badalados.

MAIO

? The Mother (12 de maio) – Uma assassina perigosa teve que abandonar a filha para fugir dos inimigos. Agora, anos depois, ela precisa sair do esconderijo se quiser proteger a menina.

JUNHO

? Resgate 2 (16 de junho) – Chris Hemsworth está de volta como Tyler Rake nesta sequência do aclamado filme de ação da Netflix. Depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro título, o mercenário embarca em mais uma missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso.

JULHO

?Clonaram Tyrone! (21 julho) – Uma série de eventos misteriosos leva um trio inusitado a uma grande conspiração governamental neste suspense de ficção científica.

AGOSTO

? Heart Of Stone (11 de agosto) – Rachel Stone é uma agente de inteligência e a única pessoa que pode se colocar entre uma poderosa organização global, que busca a paz, e a possível perda do recurso mais valioso (e mais perigoso) dessa instituição.

? Lift (25 de agosto) – Um grupo de criminosos internacionais formado para impedir um ataque terrorista precisa executar a missão dentro de um avião, em pleno voo.

OUTUBRO

? Damsel (13 de outubro) – Uma donzela concorda em se casar com um lindo príncipe, mas não sabe que a realeza pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Presa na caverna de um dragão que cospe fogo, ela vai precisar usar sua inteligência e perseverança para sobreviver.

? Pain Hustlers (27 de outubro) – Após perder o emprego, uma mulher que dá duro para criar a filha vai trabalhar em uma startup farmacêutica e acaba se envolvendo em um esquema criminoso.

NOVEMBRO

? The Killer (10 de novembro) – Depois de um erro com consequências desastrosas, um cruel assassino enfrenta quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional. Mas, para ele, não é nada pessoal.

? A Family Affair (17 de novembro) – Um romance inesperado tem consequências divertidas para uma jovem, sua mãe e seu chefe astro de cinema, que lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade.

?Leo (22 de novembro) – Animação cômica e musical sobre amadurecimento no último ano da escola primária, contada na visão do animalzinho de estimação da turma. O velho lagarto Leo está cansado de viver há décadas preso em uma sala de aula com uma tartaruga como companheiro de terrário. Ao descobrir que só tem mais um ano de vida, ele planeja uma fuga para ver o mundo lá fora, mas acaba se envolvendo com os problemas de sua turma.

DEZEMBRO

? Leave The World Behind (8 de dezembro) – Notícias de um apagão misterioso estragam as férias em família em Long Island. Quando a ameaça se intensifica, todos precisam bolar uma estratégia para sobreviver à possível crise enquanto tentam encontrar um lugar num mundo em colapso.

? Rebel Moon (22 de dezembro) – Um exército comandado pelo tirano regente Balisarius começa a ameaçar a paz de uma colônia nos arredores da galáxia. Uma jovem com um passado misterioso chamada Kora é enviada em busca de guerreiros de outros planetas que possam ajudar a defendê-los.

Durante 2023

?A Pegadora – A jornalista esportiva Mack e o melhor amigo Adam adoram inventar “jogadas” de conquista. Até que ela se apaixona por um dos alvos. Agora, os dois terão que aprender a diferença entre os encontros casuais e um namoro para valer.

? Best. Christmas. Ever. – Todo Natal, Jackie envia um boletim presunçoso, que deixa a ex-colega de faculdade Charlotte se sentindo um verdadeiro fracasso. Mas quando um capricho do destino coloca Charlotte, o marido Rob e a família na porta da casa de Jackie e seu marido Valentino logo antes das festas, ela aproveita a oportunidade para provar que a vida “perfeita” da amiga não pode ser tão perfeita assim.

? Carga Máxima – No primeiro filme de ação brasileiro da Netflix, Roger é um piloto de corrida de caminhão que começa a dirigir para uma quadrilha de roubo de cargas a fim de manter sua equipe. Uma vez dentro do crime, ele terá de lutar muito para sair.

? Chakda ‘Xpress – Acompanhe a jornada de Jhulan Goswami, uma das jogadoras de críquete mais rápidas do mundo. Apesar das muitas dificuldades impostas pela política misógina, ela busca realizar seu único sonho: jogar críquete.

? Chicken Run: Dawn of the Nugget – Depois de conseguir fugir da fazenda de Tweedy, Ginger finalmente encontra o lugar dos seus sonhos: um santuário em uma pacífica ilha para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano. Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz parece finalmente estar próximo. Enquanto isso, lá no continente, todas as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça. Agora, prestes a colocar em risco a liberdade duramente conquistada, Ginger e seu bando se preparam para invadir!

? Choose Love – A vida de Cami Conway é perfeita. Além de amar o trabalho, ela tem planos de casar e ter filhos com o namorado Paul. Ainda assim, parece que alguma coisa está faltando. Cami se vê diante de um caleidoscópio de escolhas tentadoras, mas difíceis de fazer: de sérios dilemas éticos a desafios bobos. E o que ela vai decidir depende só de você – mas tenha cuidado, porque as coisas nem sempre saem como o esperado.

? Chupa: A Criatura Mítica – Durante uma visita à família no México, o adolescente Alex faz um amigo improvável: um chupa-cabra, que vive escondido no galpão do avô. Para salvar a criatura, ele e os primos vão embarcar em uma grande aventura.

? Felicidade Para Principiantes – Divorciada e se sentindo perdida, Helen decide reiniciar sua vida com uma grande aventura: uma longa jornada de sobrevivência pela Trilha dos Apalaches, acompanhada de um grupo de figuras excêntricas. Mas, quando seus planos são colocados à prova, ela acaba encontrando na natureza muito mais do que sua identidade.

? Kill Boksoon – Boksoon vive uma vida dupla: mãe de uma adolescente e assassina de aluguel lendária na agência MK. Tentando equilibrar a filha e o trabalho mortal, ela se recusa a completar uma missão e acaba comprando uma briga inevitável.

?Love At First Sight – Após perder o voo para Londres, Hadley conhece Oliver e sente na hora uma forte conexão. Juntos, eles encaram um longo voo que parece passar em um piscar de olhos. Mas o casal se separa no aeroporto de Heathrow e tenta se encontrar em meio ao caos como duas agulhas em um palheiro.

? Maestro – O filme conta a complexa história de amor de Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein ao longo de mais de 30 anos, do momento em que os dois se conheceram em uma festa (em 1946) aos dois noivados, o casamento de 25 anos e os três filhos: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

? Meus Sogros Tão Pro Crime – Owen Browning é um gerente de banco todo certinho que está prestes a se casar com o amor da sua vida. Só que o banco em que trabalha é assaltado bem na semana da cerimônia, e ele começa a achar que os futuros sogros são os bandidos.

? Monkey Man – Após sair da prisão, um herói improvável encontra um mundo sem valores e dominado pela ganância corporativa. Nesse cenário, parte em busca de vingança por tudo que foi roubado dele no passado.

? Nimona – Um cavaleiro é enquadrado em um crime que ele não cometeu e a única pessoa que pode ajudá-lo a provar sua inocência é Nimona, uma adolescente que muda de forma e pode ser o monstro que ele jurou matar.

? Nyad – A impressionante história real de Diana Nyad, uma nadadora de maratonas que, aos 64 anos, tornou-se a primeira pessoa a concluir o “Everest da natação”. Ela nadou 177 quilômetros em 53 horas, de Cuba à Flórida, em um perigoso mar aberto e sem a gaiola de proteção contra tubarões.

? O Astronauta – Quando um astronauta enviado aos confins da galáxia para coletar um misterioso pó ancestral vê sua vida na Terra caindo aos pedaços, ele se volta para a única voz que pode ajudar a consertá-la. Porém, a voz pertence a uma criatura do começo dos tempos, que fica à espreita nas sombras da nave dele.

? Reptile – Um detetive durão investiga o brutal assassinato de uma jovem corretora de imóveis. Mas, como nesse caso nada é o que parece ser, ele acaba destruindo suas próprias ilusões.

? Rustin – Bayard Rustin, o brilhante estrategista por trás da Marcha sobre Washington de 1963 e braço direito de Martin Luther King, Jr., dedicou a vida à incansável luta pelos direitos humanos, igualdade social e democracia no mundo. Mas, por ser um homem negro que nunca escondeu ser gay, foi apagado da história do movimento pelos direitos civis que ajudou a criar.

? Shirley – Um retrato íntimo sobre a vida da pioneira líder política Shirley Chisholm, que se destacou por ser a primeira congressista negra e também a primeira mulher negra a concorrer à presidência dos Estados Unidos.

? The Archies – Os personagens da Archie Comics vivem uma história cheia de amizade, amor e muito mais neste filme em live-action ambientado na Índia dos anos 1960 – a década do rock e da rebeldia.

? The Deepest Breath – Uma premiada mergulhadora treina para bater um recorde mundial com a ajuda de um especialista em segurança. O vínculo afetivo entre o par parece algo escrito nas estrelas. Este filme emocionante acompanha os protagonistas rumo ao sucesso no esporte, documentando as emocionantes conquistas e os riscos inevitáveis da prática em uma jornada silenciosa em busca de um sonho nas profundezas do oceano.

? The Monkey King – Uma comédia de ação para toda a família sobre um macaco e seu bastão de luta mágico que embarcam em uma aventura épica. Além de deuses, demônios e dragões, eles terão que enfrentar o maior inimigo de todos: o ego do próprio macaco.

? The Perfect Find – Baseado no romance de Tia Williams, este filme acompanha uma mulher de 40 anos com muito em jogo: carreira, estabilidade financeira e a corrida contra o relógio biológico. Mas será que vale a pena arriscar tudo por um romance secreto com a única pessoa que poderia estragar sua volta por cima?

?Untitled Wes Anderson/Roald Dahl Film – Adaptação de Wes Anderson de vários contos de Roald Dahl, incluindo “A Incrível História de Henry Sugar”.

? Vítima x Suspeita – A jornalista investigativa Rae de Leon viaja para os quatro cantos dos Estados Unidos para revelar e explorar um padrão chocante: mulheres relatam casos de abuso sexual à polícia, mas, em vez de conseguirem justiça, são acusadas de falsa comunicação de crime, detidas ou mesmo condenadas pelo sistema que acreditavam protegê-las.