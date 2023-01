Valorização do salário mínimo respeitará previsibilidade da economia, diz Marinho

18/01/2023 | 15:28



O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, garantiu nesta quarta-feira, 18, que a valorização do salário mínimo respeitará a "previsibilidade da economia". Segundo ele, com o reajuste, haverá o aumento do poder de compra do salário, mas será mantida uma inflação controlada.

Em meio às especulações sobre o reajuste do salário mínimo, contudo, Marinho garantiu que o valor de R$ 1.302 está em vigor.

A fala ocorreu em evento no Palácio do Planalto para a instalação de um grupo de discussão da nova política do salário mínimo, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lideranças sindicais.

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente avalia reajustar o salário mínimo em 2023 acima dos R$ 1.320 previstos no Orçamento, mas a medida ainda não teria sido definida. Uma ala do governo defende que essa despesa seja custeada com parte do corte de R$ 50 bilhões de gastos proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última semana.

As centrais sindicais, contudo, avaliam como baixo o valor de R$ 1.320 do novo mínimo, previsto pelo governo, e propõem uma quantia na faixa dos R$ 1.340, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com o ministro, haverá um alinhamento com a ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, presente no evento, sobre política para servidores.