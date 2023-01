Cezar e Tina, do BBB23, quase participaram de Casamento às Cegas

18/01/2023 | 14:11



Esses pipocas estão podendo! O BBB23 mal começou e já conseguiu prender atenção do público, que ainda está no processo de conhecer os participantes e escolher uma torcida. Dentre as diversas curiosidades interessantes divulgadas sobre os brothers e sisters do reality, o fato que dois confinados quase participaram de Casamento às Cegas causou surpresa.

Para ajudar os amantes da casa mais vigiada do Brasil a conhecer melhor os pipocas e camarotes, a TV Globo divulgou uma lista de curiosidades sobre cada um deles. O conteúdo revelou que Cezar foi chamado para o processo seletivo do reality casamenteiro, mas não foi adiante. Além dele, Tina também poderia ter entrado no elenco da atração, mas recusou o convite.

No BBB23, o enfermeiro de 34 anos de idade está formando uma dupla com Domitila Barros durante a primeira semana de confinamento. Enquanto isso, a modelo de 29 anos de idade está grudada por uma pulseira com MC Guimê.