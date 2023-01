Claudia Raia mostra ensaio fotográfico que fez ao lado de Jarbas Homem de Mello

18/01/2023 | 14:11



Não é novidade para ninguém que Claudia Raia está curtindo e muito os momentos da sua terceira gestação - a primeira ao lado de Jarbas Homem de Mello. A atriz que está no auge dos seus 56 anos de idade, está esperando por Luca.

E para deixar esse momento da maternidade ainda mais especial e inesquecível, a artista decidiu fazer ao lado de seu marido um ensaio fotográfico - que vamos combinar que ficou a coisa mais linda - e claro, dividiu com seus fãs e seguidores nas redes sociais.

Por meio de um vídeo com os diferentes clicks dos momentos, Claudia Raia mostrou que a barriga ficou em evidência e o quanto as fotos tiveram uma entrega enorme do casal. E na legenda da publicação, ela se derrete pelo amado.

Amor da minha vida!