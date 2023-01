Após morte de Lisa Marie Presley, filhos da artista herdarão a casa de Elvis, Graceland

18/01/2023 | 14:11



Após a morte de Lisa Marie Presley, na última quinta-feira (12), os fãs de seu pai, Elvis Presley, se perguntaram quem seriam os herdeiros de Graceland, mansão que foi a casa do Rei do Rock e após sua morte em 1977 ficou para seu pai Vernon, sua avó Minnie e Lisa, que na época tinha apenas nova anos de idade.

Assim como Elvis, Lisa não deixou a mansão para Priscilla Presley, sua mãe. De acordo com a revista In Touch, os filhos da artista dividirão e cuidarão igualmente do imóvel.

Em entrevista ao Daily Mail, a ex-conselheira da Cientologia, Karen De La Carriere, disse que o relacionamento de Priscilla e Lisa Marie ficou complicado com o passar dos anos. Logo após a morte de Elvis, sua esposa procurou apoio na religião, incentivada por John Travolta, enquanto a jovem não soube como lidar com seus sentimentos.

Levada pela mãe, Lisa passava horas em igrejas da Cientologia e aos 13 anos de idade começou a descontar a raiva nas drogas. Segundo Carriere, a jovem passou por muitos programas de desintoxicação:

- O que quer que sua mãe quisesse era o oposto do que Lisa queria. Esta é uma garota, que é uma cientologista de segunda geração, que não escolheu entrar para a cientologia. Ela usou drogas e eles forçaram esse resumo de purificação da Cientologia nela. O resumo consiste em sentar-se em uma sauna por cinco horas por dia, tomando lentamente mais e mais vitaminas e minerais.

Karen ainda afirma que Elvis não teria gostado e deixado que fizessem tudo isso com Lisa. A ex-conselheira disse que não acha que Priscilla continue frequentando a Cientologia agora.