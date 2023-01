Confinada no BBB23, Bruna Griphao anuncia estreia como cantora com o single Bandida

18/01/2023 | 14:11



Ela está com tudo! Confinada no BBB23, Bruna Griphao preparou uma surpresa para os fãs que estão acompanhando a sua participação na casa mais vigiada do Brasil. Dona de uma carreira de mais de 14 anos na dramaturgia, a artista agora se prepara para estrear como cantora profissional com o single Bandida, que será lançado no dia 9 de fevereiro.

A famosa aproveitou a visibilidade do reality para mergulhar no universo da música e mostrar o seu talento em uma nova fase da carreira. Em um comunicado enviado para a imprensa para anunciar o lançamento, Bruna explicou a decisão:

A ideia de lançar a música enquanto eu tô no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.

Vale lembrar que Bruna já havia soltado a voz na teledramaturgia ao interpretar a roqueira Giovana em Malhação e a personagem Lydia Bennet em Orgulho e Paixão, novela em que entregou duas cenas musicais.