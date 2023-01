Marcelo Adnet revela que já recebeu ameaças de morte por conta de imitações

18/01/2023 | 13:11



Marcelo Adnet arrumou um tempinho em sua agenda neste começo de ano para dar uma entrevista ao podcast PodPah de Verão e entre tantos assuntos abordados, o que mais chamou a atenção dos apresentadores do público foi que ele revelou ter recebido ameaça de morte.

Tudo começou porque os fãs podiam interagir com o convidado e eles perguntaram se ele teria sofrido algum tipo de ameaça devido às várias imitações de personalidades políticas que faz. O humorista respondeu prontamente que sim.

- Problema por causa de política? Ah, isso com certeza. Quando eu comecei a imitar o Bolsonaro e tal, veio ameaça de morte. Vou te dar um tiro na cara, seu filho da p**a, ladrão da Lei Rouanet. Filho da p**a, canalha? Apelações, todo mundo apelando pra car***o. Você deixou passarem a calabresa na sua mulher. (?) usa pra agredir tudo o que puder, né? Com as coisas mais agressivas possíveis por causa de uma coisa de política.

Ele ainda continuou o bate-papo dizendo que acha que todo político deve ser sim criticado e que o público geralmente não entende isso.

- Eu acho que todo político merece crítica. O Lula merece crítica, a Dilma merece crítica? Tá no lugar de ser criticado.

Mas diferentemente de alguns fãs que não entendem que o humor pode ser junto com críticas, as pessoas nas quais Marcelo Adnet imita geralmente manda um tipo de mensagem e recado para ele agradecendo e o parabenizando.