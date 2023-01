Emílio Dantas fala sobre papel como vilão em, Vai Na Fé: - É muito mais divertido

18/01/2023 | 13:10



Na manhã desta-quarta-feira, dia 18, o Mais Você conversou com Emílio Dantas sobre a nova novela das sete da TV Globo, Vai na Fé. No papel do vilão Theo, o ator revelou que gosta mais de interpretar antagonistas do que mocinhos.

- O vilão é sempre uma delícia porque normalmente é quem a ação da trama da novela na mão. O mocinho está sempre sofrendo as ações, é aquele que poderia ter ligado para resolver a situação, mas ele sai de casa e vai até a casa da pessoa para resolver. Então é sempre mais gostoso você ver essa ação na mãe e é sempre mais livre. Eu gosto tanto do mocinho quanto do vilão, mas não tem como negar que o vilão é muito mais divertido. Até porque o vilão normalmente vai pagando karmas durante uma novela, então a gente vai se ferrando e se dando bem.

Emílio ainda descreveu as características do personagem:

- Theo é aquele amigo que você está quase largando o pano. Você passa o pano ainda, mas está quase jogando para escanteio, porque é um cara sem filtro, com pensamentos bastante retrógrados, a relação tanto com a esposa quanto com o filho dele é bastante defasada. É um obsessivo, um obstinado pelas coisas que quer, então ele vai passando por cima das pessoas sem muita preocupação. A não ser essa amizade com o Ben que é realmente para ele uma coisa sagrada. O Ben é um cara que ele admira muito, mas como todo bom vilão ele admira até de uma forma torta, começa a querer a vida do Ben e estar no lugar desse cara. Ao mesmo tempo, ele é para fora, carismático, conversa com todos os núcleos, passeia por muitos personagens nessa nova

O artista contou que a cidade cenográfica da novela fica localizada no Rio de Janeiro e Theo passeia por diversas locações ao longo da trama.

- Está sendo uma delícia e um calorzão também, porque a gente está gravando aqui no Rio. Realmente a sensação térmica está de 60 graus para cima, com todo a certeza. A gente tem uma cidade cenográfica bem bacana, tem muitas locações aqui e o vilão acaba passeando porque ele tem que fazer o jogo de andar e se movimentar.

Ao ser questionado se o seu personagem viverá um triângulo amoroso com Sol e Benjamin, Emílio manteve o mistério.

- Vou contar não. Nem eu sei o que vai ser disso. O meu personagem e a Sol se conheceram no passado, na época do baile funk que ela era frequentadora assídua junto com o Vitinho e a Bruna. O Theo e o Ben eram os playboys da Zona Sul que iam visitar o baile e conhecer o que estava rolando. Essa relação ficou lá no passado, a gente não sabe ainda o que vai ser. O Ben também ainda não reencontrou com ela. A gente ainda está muito no começo da trama e spoiler não.

O ator refletiu sobre a importância das novelas e o impacto no público.

- Eu aprendi desde cedo que a novela, em um tempo onde só existia TV, trazia um senso de realidade comum a tudo. Se você chegasse no mercado, na padaria e comentasse sobre uma novela, você tinha assunto para tratar com as pessoas. Acabava aproximando as pessoas tanto da convivência quanto do debate comum, sobre o que você pensa referente a cada personagem. Sempre foi um meio muito importante, acredito eu, para a nossa vivência. Agora com a internet isso massificou, porque as pessoas não só debatem sobre o conteúdo da novela, mas também sobre a feitura, fotografia, iluminação, traçam paralelos entre personagens antigos e novos.

E ainda fez uma comparação com o Big Brother Brasil:

- Eu brinco dizendo que a novela é o Big Brother do ator, só não é televisionado o que acontece ali. É um grande jogo, a gente quer saber o que o público achou, transformar algo que deu errado em algo que deu certo, mexer nas vias das histórias. Eu adoro e acho importantíssimo.