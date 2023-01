Defesa Civil avalia estrutura de viaduto após incêndio em Mauá; faixa de acesso foi interditada

Joyce Cunha



18/01/2023 | 12:56



Um incêndio sob o viaduto que liga a Avenida Capitão João e a Avenida Mário Covas Júnior, em Mauá, deixou parte da via interditada nesta quarta-feira (18). O fogo teria começado ainda durante a madrugada, mas até o início da tarde as equipes de trânsito ainda estavam no local já que a faixa de acesso aos motoristas que vêm no sentido Ribeirão Pires – Santo André precisou ser bloqueada.

De acordo com as informações preliminares, a Defesa Civil Municipal foi até o local para avaliação de risco da estrutura sob o viaduto. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e controlou as chamas. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Reportagem em atualização