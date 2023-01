Pix Internacional: como modalidade poderia facilitar transações no exterior

Da Redação, com assessoria

Um relatório da norte-americana ACI Worldwide, estima que até 2026 pagamentos em tempo real vão responder por um quarto de todas as transações eletrônicas no mundo. No Brasil, estudo aponta que o Pix – meio criado pelo Banco Central (BC) – poderá representar 56,8% do total. Países como Índia, China, Reino Unido, Austrália e Estados Unidos já utilizam métodos instantâneos. Com isso, faz com que sejam desenvolvidos novos processos para aprimorar cada vez mais o sistema.

Agora, o desafio é integrar um método de pagamento instantâneo que funcione internacionalmente. Chamada de Nexus – tecnologia desenvolvida pelo Bank Of International Settlements (BIS) em seu hub de inovação –, a ideia é integrar países que já contam com algum sistema instantâneo para facilitar o processo de transferência e compra internacional. Ainda em fase de testes, o sistema poderá unir mais de 60 países, proporcionando transações mais rápidas e simples entre as diferentes nações e moedas.

Embora não esteja participando ativamente do desenvolvimento da tecnologia, o BC se mostra atento às novidades e tem se preparado para novos recursos. Tanto é que já estuda o modelo de Pix Internacional e está modificando as suas operações para implantar tal recurso.

“Caso funcione, o novo sistema facilitará a vida dos usuários, além de favorecer os serviços cambiais, as remessas e os pagamentos internacionais”, comenta Marcelo Fonseca, economista e sócio da HLB Brasil. “Os próximos anos prometem inovação e tecnologia que podem aproximar países, melhorar relações e ampliar ainda mais as possibilidades de transação e compras. Só podemos esperar por mais benefícios que o mundo digital pode proporcionar para facilitar em diversos aspectos a nossa rotina”, finaliza.