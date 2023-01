Jovem bate carro roubado após perseguição no Jardim Inamar, em Diadema

Pamela Cadamuro



18/01/2023 | 12:32



Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após bater um carro no Jardim Inamar, em Diadema, na manhã desta quarta-feira (18). Ele estava armado e havia roubado o veículo minutos antes na região.

Segundo a tenente Larissa Muniz, da PM (Polícia Militar), os militares estavam em patrulhamento quando perceberam o jovem abordando o motorista do carro, um Jeep Renegade preto. "Estranhamos o que estava acontecendo, já imaginando que seria uma tentativa de roubo mesmo, e resolvemos abordá-lo. Ao perceber a aproximação da viatura, ele retirou a vítima do veículo e fugiu dirigindo, mas perdeu o controle durante a perseguição e bateu em uma barra de ferro na calçada de uma das casas", explicou.

O jovem foi preso em flagrante ainda dentro do carro batido. Com ele, os militares encontraram um revólver usado para ameaçar a vítima no veículo.

Essa não é a primeira vez que o rapaz pratica este tipo de crime. "Ele já tem passagens pela polícia, há seis meses estava envolvido em outra ocorrência em Diadema, bateu em duas viaturas e foi perseguido até a Baixada Santista", disse a tenente. O caso será registrado no 4º DP de Diadema e o rapaz deve ficar à disposição da Justiça.