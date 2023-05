Patagônia argentina – 10 dicas de hotéis em Bariloche

Maria Beatriz Vaccari

Muitos brasileiros sonham em conhecer os belíssimos cenários naturais da Patagônia. Quem pretende explorar a parte argentina do território encontra boas opções de passeios e hotéis em Bariloche.

Cercada por montanhas, a cidade argentina é uma boa opção para ver neve na América do Sul. Neste post, descubra os melhores lugares para se hospedar na região.

Dicas de hotéis em Bariloche

O Centro de Bariloche é a área que concentra mais opções de hotéis. O local é indicado para quem pretende ficar próximo a lojas, restaurantes e paradas de ônibus turísticos.

A Avenida Bustillo, por sua vez, é ideal para os fãs de acomodações de luxo. Ali, é possível encontrar ótimos resorts com vistas para o lago e as montanhas.

Caso o objetivo seja esquiar, a dica é procurar por um hotel perto de locais como o Cerro Catedral. Há várias opções que oferecem, inclusive, transporte às pistas de neve.

Os hotéis em Bariloche indicados pelo Rota de Férias são:

Aperte os cintos e prepare-se para conferir detalhes de cada um deles.

Hotel Panamericano Bariloche

Com vista para o famoso lago Nahuel Huapi e para as montanhas, o Hotel Panamericano Bariloche tem acomodações elegantes e confortáveis. O complexo oferece restaurante, piano bar, spa e academia.

Llao Llao Resort

O cinco-estrelas Llao Llao Resort é um dos hotéis mais tradicionais de Bariloche. A 25 quilômetros do Centro Cívico, a propriedade tem uma infraestrutura completa para quem quer curtir o destino com muito glamour.

Alma Del Lago Suites & Spa

O spa com piscina coberta e banheira de hidromassagem do Alma Del Lago Suites & Spa é o local perfeito para relaxar após um dia de passeios em Bariloche. O hotel também tem acomodações legais e um restaurante especializado em receitas locais e da culinária mediterrânea.

El Casco Art Hotel

A 15 minutos de carro da estação de esqui Cerro Catedral, o El Casco Art Hotel é outra boa opção para quem procura conforto e requinte. Um dos grandes diferenciais é a decoração, que inclui 500 obras de arte exclusivas de pintores e escultores argentinos.

Design Suites Bariloche

As enormes janelas panorâmicas do Design Suites Bariloche permitem que os viajantes curtam as paisagens da região de forma diferenciada. Também é possível aproveitar piscinas (ao ar livre e coberta), academia, sala de massagem, sauna, restaurante e bar.

Hotel Nahuel Huapi

A 400 metros do Centro Cívico, o Hotel Nahuel Huapi oferece fácil acesso a várias atrações da cidade e tem um bom custo-benefício. O prédio é antigo, mas muito bem conservado e limpo.

Hotel Nevada

O Hotel Nevada é outra opção bacana para quem pretende ficar no Centro Cívico, pertinho de bares e restaurantes interessantes. O local tem acomodações com isolamento acústico e está a 19 quilômetros de distância do Cerro Catedral.

Hotel Ayres Del Nahuel

A apenas 50 metros de Mitre, a principal rua comercial de Bariloche, o Hotel Ayres del Nahuel oferece vistas incríveis e acomodações aconchegantes. A propriedade também tem uma charmosa biblioteca com livros para crianças e adultos.

Huinid Bustillo Hotel & Spa

Spa, piscina coberta aquecida, sauna e banho turco são algumas das atrações do Huinid Bustillo Hotel & Spa. Cercado por cinco hectares de florestas e montanhas, o complexo oferece locação de equipamentos para os viajantes que pretendem esquiar.

Nido del Cóndor Hotel & Spa

De frente para o lago Nahuel Huapi e a apenas 300 metros da praia Bonita, o Nido del Cóndor Hotel & Spa conquista os visitantes com sua atmosfera de “casa da montanha”. O hotel tem spa, piscinas e atividades divertidas para crianças.

