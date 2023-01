Bebê morre em Mauá após ser internado com sinais de abuso sexual e mordidas

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



18/01/2023 | 11:17



Um recém-nascido morreu na madrugada dessa terça-feira (18), após dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Zaíra, em Mauá, com sinais de violência sexual, fraturas e mordidas pelo corpo. O bebê, identificado como Heitor Gomes da Silva, chegou a unidade de saúde desacordado e com parada cardiorrespiratória, onde evoluiu a óbito.

A mãe e o padrasto levaram a criança até a UPA, mas não quiserem se identificar na unidade. A PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) para ocorrência de estupro. Segundo a PM, ao serem indagados sobre o fato pela equipe policial, a mãe e o padrasto demonstraram nervosismo e contradição, "levantando suspeitas sobre o ocorrido".

"Vale ressaltar que tanto a mãe da criança quanto o padrasto não quiseram se identificar na unidade de pronto atendimento. A criança encontrava-se com lesões de mordidas, diversas fraturas por todo o corpo, inclusive lesão nas partes íntimas, possivelmente ocasionadas por um abuso sexual", informou a PM.

O casal foi preso em flagrante e conduzido até o 1° DP (Distrito Policial) de Mauá. O delegado de plantão, Felipe Della Vechia, ratificou a prisão iniciou e solicitou exames de custódia.

A reportagem está em atualização.