Anderson Torres presta depoimento no 4° Batalhão da Polícia Militar, em Brasília

18/01/2023 | 11:35



Começou na manhã desta quarta-feira, 18, o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres à Polícia Federal. A oitiva ocorre no 4° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde o ex-ministro está desde que chegou dos Estados Unidos.

Torres está preso desde sábado, 14, por suposta omissão na segurança dos atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro, quando golpistas invadiram e destruíram prédios dos três Poderes na capital do país. Ele nega ter sido conivente com os fatos.

Além de se explicar sobre a falha na segurança durante os atos do dia 8, Torres também deverá ser questionado sobre um documento encontrado em sua casa que vem sendo chamado de "minuta do golpe". O texto fala em instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das eleições.