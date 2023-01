Indicador PPI cai 0,5% em dezembro ante novembro nos Estados Unidos

18/01/2023 | 11:18



O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,5% em dezembro ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 18, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de avanço de 0,1% no período.

O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,1% na comparação mensal de novembro, em linha com as projeções.

No acumulado de 12 meses encerrados em dezembro, o PPI subiu 6,2%, enquanto o núcleo subiu 4,6%.

O Departamento do Trabalho também revisou o PPI mensal de setembro, de alta de 0,3% para avanço de 0,2%. O acumulado de 12 meses terminados em novembro também foi revisado de 7,4% a 7,3%.