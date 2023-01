Após tentar cobrar dois mil reais por abadá, plano de Gusttavo Lima dá errado e cantor cancela bloco de Carnaval em Salvador

18/01/2023 | 11:10



Nem mesmo o tchê tcherere tchê tchê foi capaz de salvar o Bloco do Embaixador em Salvador. De acordo com o colunista Lucas Pasin, os planos de Gusttavo Lima para o Carnaval 2023 foram por água abaixo. Isso porque o cantor teve que cancelar o bloco após não vender abadás suficientes.

O motivo? O preço não cabia no bolso dos brasileiros. O sertanejo estava cobrando dois mil reais por cada abadá, que daria acesso a um trio de apoio com open bar. Contudo, o valor não foi aceito pelos foliões e as vendas não atingiram a marca necessária para colocar o bloco na rua.

Ainda segundo o jornalista, a assessoria de Gusttavo não admitiu o fracasso dos abadás e disse que o cantor precisava de descanso entre uma data e outra da maratona carnavalesca. Sendo assim, o evento teria sido adiado para 2024.

A Balada Music informa que o Bloco do Embaixador comandado por Gusttavo Lima, que desfilaria no dia 20/02 no circuito Barra/ Ondina (Salvador, BA), foi suspenso desde o final de novembro, devido a motivos técnicos e também de sobrecarga na agenda do artista. O cantor já tinha duas apresentações previamente agendadas para o domingo de Carnaval 2023 (véspera do bloco) na cidade de Recife (PE), que estavam marcadas no período da pandemia e foram reagendadas para o dia 19/02 - não sendo possível uma nova mudança de data. Para conseguir dar conta da maratona carnavalesca (que contempla outros shows), respeitando o descanso e a saúde do artista e sua equipe, optamos por suspender a apresentação do Bloco em 2023, que exigiria mais de oito horas em cima do trio.