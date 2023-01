Novas funções que devem chegar ao WhatsApp em 2023

Dayara Freire

18/01/2023 | 10:55



Usuários do aplicativo de mensagens mais famoso do mundo poderão contar com novas funções que devem chegar em 2023. Segundo informações do portal WABetaInfo, para melhorar o serviço de comunicação, o WhatsApp testou três novas funcionalidades que podem estar disponíveis oficialmente nos próximos meses.

1. Editar mensagens enviadas

Não é incomum mandar mensagens com erro ortográfico e ter que deletar na hora. Para corrigir este tipo de situação, a plataforma contará com uma ferramenta de edição que permitirá ao usuário editar uma mensagem em até 15 minutos após o envio.

2. Pesquisar mensagens por datas

Se você gosta de buscar mensagens usando termos específicos, saiba que uma nova ferramenta promete ajudar nesta procura. A nova função permite que o usuário pesquise tópicos por data de envio, e não apenas por palavras. Esta atualização já está disponível para iOS e pode ser encontrada em formato de calendário no ícone de pesquisa.

3. Vincular WhatsApp a tablet

Usar o aplicativo no computador se tornou uma das práticas mais comuns da plataforma. Pensando nisso, o WhatsApp começou a testar um novo recurso que também permite que seus usuários vinculem suas contas a um tablet.