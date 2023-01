Produção agroindustrial cresce 3,4% em novembro, afirma FGV Agro

18/01/2023 | 10:44



A produção agroindustrial cresceu 3,4% em novembro de 2022 ante igual mês do ano anterior, refletindo o desempenho do segmento de Produtos Alimentícios e Bebidas, cuja alta foi de 7,9%. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do FGV Agro sobre o setor. A FGV apontou que o segmento de Produtos Não-Alimentícios, por sua vez, registrou queda no volume de produção, de 1,2%. Com isso, o avanço acumulado no ano da produção agroindustrial é de 1,3%, de janeiro a novembro, ante igual período do ano anterior.

"Vale ressaltar que a agroindústria deverá encerrar o ano de 2022 com uma variação positiva frente a 2021 (em torno de 1,4%) apesar de o primeiro semestre do ano ter sido bem desconfortável", disse a FGV. O crescimento, destaca a pesquisa, virá notadamente do segmento de Produtos Alimentícios e Bebidas. "Isso porque Produtos Não-Alimentícios só fechará o ano em campo positivo se, em dezembro/2022, registrar uma variação interanual igual ou superior à 1,7% - algo que não foi observado nos últimos dois meses", destacou.