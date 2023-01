Leilões online da Copart oferecem carros importados e até bike

Da Redação, com assessoria

18/01/2023 | 09:55



Uma de série de leilões online da Copart será realizada com veículos de todas as categorias, incluindo automóveis nacionais e, especialmente, importados. Uma das sessões estará aberta para lances a uma bicicleta de alta performance.

Os consumidores de todo o Brasil terão a oportunidade para adquirir mais de 750 modelos ofertados nas sessões online marcadas para hoje (18), às 10h e às 13h novamente, no pátio de Goiânia (GO). Na quinta-feira (19) é a vez de outros três certames, às 10h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), às 13h no pátio de Fortaleza (CE) e às 13h30 novamente no pátio paulista. Já na sexta-feira (20) acontecem mais três leilões, às 10h no pátio de Osasco (SP), às 12h no pátio de Betim (MG) e às 14h novamente no pátio de Osasco.

Com enorme procura, seja entre nacionais, seja entre importados, os SUVs chamam bastante atenção. Estarão disponíveis dois BMW da categoria: um BMW X3 2017/2018, com tabela Fipe avaliada em R$ 275.302, e um BMW X3 2011/2012, com tabela Fipe avaliada em R$ 103.044.

Mais três modelos da Land Rover estarão disponíveis. São eles: um Land Rover Range Rover Evoque 2014/2015 , com tabela Fipe de R$ 163.173, um Land Rover Freelander 2011, com tabela Fipe de R$ 77.111, e um Land Rover Freelander 2010, com tabela Fipe de R$ 48.264.

Entre os sedãs, há dois modelos, um Mercedes-Benz Classe C 2018/2019, com tabela Fipe de R$ 170.816, e um Mercedes-Benz Classe C 2018/2019, com tabela Fipe de R$ 129.782. Já entre os modelos hatchs, é possível citar um Mercedes-Benz Classe A 2014/2015, com tabela Fipe de R$ 96.821, e uma BMW Série 1 2010/2011, com tabela Fipe de R$ 53.564.

Por fim, em uma oferta excepcional e atípica, estará disponível uma bicicleta de alta performance Trek Domane, sem tabela de precificação, que já conta com lance inicial de R$ 750 no site da Copart. Exemplares similares ao desse modelo estão à venda na internet por preços na casa dos milhares de reais. Modelos de nível profissional da mesma marca custam ainda mais, alcançando os R$ 60 mil.

Como participar dos leilões online da Copart

Os leilões online da Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do País, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.