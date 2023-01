Palavra do Leitor - 18 de janeiro de 2023

Da Redação



18/01/2023 | 09:29



As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

GM ­- 1

A reportagem do Diário lembrou muito bem que a adequação da planta de São Caetano para a produção da Nova Montana custou inúmeros postos de trabalho (Economia, ontem). E a GM não está fazendo nenhum favor aos são-caetanenses. Pelo contrário. Para permanecer na cidade, a montadoranorte-americana praticamente exigiu redução de impostos municipais. Por causa de tanto incentivo com dinheiro público, deveria ao menos vender carros mais baratos.

Viviano Moreira Assis Silva - Diadema

GM ­- 2

Tinha de ter mais incentivo de São Caetano para quem é da cidade comprar a Nova Montana. Zero de impostos. A montadora é muito importante para a cidade!

Acácio Custódio - do Facebook

Ataques à democracia

Análise psicológica das figuras participantes da manifestação de Brasília, greves das metalúrgicas em São Bernardo, manifestações da esquerda (sem terra, sem teto, sem ônibus) e invasões do MST mostra que é comum, nesses atos, os praticantes estarem com sanguenos olhos, como cavalaria dirigida para cima de manifestante, quebrando tudo e agredindo pessoas e bens públicos. Ora, isso posto, vendo e revendo cenas divulgadas pela mídia, embora sem muito alarde, o cidadão travestido de camiseta com foto de Bolsonaro e que estava sozinho no salão, que foi apresentado como demolidor dos móveis do Congresso e do relógio-museu, não apresentava nenhum fervor no que estava fazendo, dando a entender que estava querendo criar um fato político ­e, pelo jeito, conseguiu. Quero crer que os que realmente praticaram tais atos sejam punidos após o aprofundamento de investigações honestas, vendo a origem dos mesmos, pois a maioria lá presente eram, ou melhor, são pessoas do bem e famílias que discordam do resultado do pleito, o qual deixou dúvidas desde as intervenções do Supremo e do Tribunal Eleitoral e também com base em manifestações de que eleições não se ganha só no voto e elementos da política e do Judiciário qualificando os mesmos de "manés". Deus que proteja essa Nação.

Antonio Carlos Ribeiro - São Caetano

Democracia

''Defender a democracia não significa apoiar gestão Lula, diz Alex Manente'' (Política, ontem). Mas também não significa ser contra só por ser. Defender a democracia é agir com bom senso, tendo os direitos sociais, o bem-estar da população e o respeito aos princípios constitucionais como foco.

Bete Britto - do Instagram

Judiciário x Congresso

Os fiéis amigos do Judiciário são leais parceiros e retribuidores ao seu benfeitor, enquanto no Legislativo os eleitos às presidências, com a valiosa e indispensável ajuda, são traíras que sofrem de amnésia e deram bola nas costas do seu benfeitor.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Ministra

Ministra do Turismo de Lula, Daniela do Waguinho gastou mais de R$ 1 milhão em gráficas "supostamente" fantasmas no Rio de Janeiro durante sua campanha a deputada federal pelo Rio de Janeiro. "Fazoele."

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Literatura

Ao ler o artigo do escritor Luiz Carlos Amorim (Opinião, ontem), tocou-me profundamente o trecho em que o articulista pede que se leia para crianças! Pus-me a pensar em tantas aventuras que li quando meninote. As histórias de Maria José Dupré, A Ilha Perdida, A Mina de Ouro, A Montanha Encantada... As aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato... Lê-las quando criança fez toda a diferença. A magia se realiza em corações imberbes; para sentir todo o seu efeito, é preciso ter a alma preservada de certos desencantos da vida adulta.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema