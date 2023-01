Defesa exonera brigadeiros da Aeronáutica de cargos de chefia

18/01/2023 | 09:22



O Ministério da Defesa fez mais movimentações no quadro de militares. Edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 17, traz a exoneração, a partir de 28 de janeiro, do brigadeiro do ar Marcos Dias Marschall do cargo de chefe da subchefia de Planejamento e Controle do Estado-Maior do Comando-Geral de Apoio. A mesma edição traz também a exoneração, a partir de 20 de janeiro, do brigadeiro do ar Cesar Augusto O'Donnell Alvan do cargo de chefe da Terceira Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. Os dois brigadeiros serão transferidos, a pedido, para a reserva remunerada do Comando da Aeronáutica.