Charge - 18 de janeiro de 2023

Do Diário do Grande ABC



18/01/2023 | 09:20



A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, suspendeu trecho do decreto asssinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que autotriza a concessão de indulto aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. Com a decisão, o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, Carlos Alberto dos Santos (MDB), volta a correr risco de prisão por estar entre os 74 condenados pelo ocorrido no dia 2 de outubro de 1992 — quando 111 presos do Pavilhão 9 da Casa de Detenção, em São Paulo, foram mortos durante uma rebelião.