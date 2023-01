Cenas de Rafa Kalimann em Vai Na Fé vão ser regravadas por outra atriz após TV Globo decidir tirá-la da trama

18/01/2023 | 09:10



Rafa Kalimann segue vivendo uma montanha-russa de emoções! Logo depois da assessoria da ex-BBB confirmar o término com José Loreto, a gata ficou de fora da novela Vai Na Fé - que, inclusive, tem o ex-namorado no elenco - por não ter o DRT, registro profissional de atriz. Agora, novas informações chegaram sobre o ocorrido e, segundo o colunista Lucas Pasin, a TV Globo não perdeu tempo e vai regravar as cenas de Rafa com outra atriz.

Ainda de acordo com o jornalista, a personagem de Kalimann, Gisela, estrelaria três capítulos em que viveria um affair com o cantor Lui Lorenzo, vivido por José Loreto. As gravações foram feitas em dezembro, contudo, como a emissora não pediu a autorização ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, o barco desandou.

Por falar em navio afundando, o jornal Metrópoles garante que uma foto de Loreto com Bella Campos foi o pivô da separação de Rafa com o ator. Segundo o veículo, apesar do ex-casal demonstrar uma relação saudável em frente às câmeras, no particular a história era outra. Isso porque um tinha muito ciúmes do outro. Sendo assim, quando Loreto publicou um clique com a Muda de Pantanal, com quem já teve um rápido affair, Kalimann não gostou nadinha.

Na foto, que não está mais disponível no perfil do Instagram do artista, ele apareceu fazendo carão com Bella, no que parece ser uma gravação noturna de alguma novela.

Mas não pense que Rafa decidiu ficar na fossa, viu. A ex-BBB aproveitou a tarde da última terça-feira, dia 17, ao lado da amiga Mariana Goldfarb. A dupla tomou banhou de cachoeira para espantar o calor do Rio de Janeiro.

Viemos ao nosso lugar favorito, escreveu Rafa nos Stories.