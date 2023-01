Aliada no comando da Cultura estreita laços de Tite com o Estado

Da Redação



18/01/2023 | 08:31



Ex-prefeito e ex-presidente da Câmara de São Caetano, o vereador Tite Campanella (Cidadania) se encontrou com a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marilia Marton. Oficialmente, a agenda foi tratada como uma visita de cortesia, mas nos bastidores foi vista como passo estratégico do político são-caetanense para reforçar os laços com o Palácio dos Bandeirantes de olho na eleição municipal do ano que vem.

“São Caetano e o Grande ABC ganham olhar especial às políticas culturais da região com a chegada da Marilia Marton à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo. Tive a oportunidade de visitá-la na última semana para conhecer os projetos da Pasta e conversar um pouco sobre gestão pública e investimentos para a fomento da produção cultural do Grande ABC”, disse Tite, ontem, em conversa com o Diário.

A nomeação de Marilia para a Secretaria de Cultura é creditada a Gilberto Kassab, mandachuva do PSD em São Paulo, mas o prestígio que ela conquistou como braço-direito de Tite Campanella no período em que auxiliou-o no Palácio da Cerâmica, sede do Executivo são-caetanense, em 2021. e na Câmara, ano passado, também pesou para a sua nomeação pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O encontro de Tite com Marilia, ocorrido na sexta-feira, foi o primeiro depois que a aliada assumiu a Cultura. O ex-prefeito foi recepcionado no gabinete da secretária, que funciona no Complexo Cultural Júlio Prestes, na Luz, Capital. Na sequência, eles visitaram a Sala São Paulo.

Em recente entrevista ao Diário, Tite avaliou que, naturalmente, seu nome esteja colocado para a disputa municipal do ano que vem: “Fiquei um ano na Prefeitura, de forma interina, defendendo as pautas do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e entendo que esse grupo político precisa construir uma alternativa para 2024".