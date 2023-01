Está rolando? Gisele Bündchen é vista novamente com professor de Jiu-Jitsu e aumenta rumores de romance

18/01/2023 | 08:10



Se você pensou que Gisele Bündchen estava na fossa por conta do divórcio com Tom Brady, achou errado! A modelo continua passando uma temporada em Costa Rica e aproveitou para colocar a rotina de exercícios em dia. Contudo, o que chamou a atenção foi o seu companheiro de corrida: Joaquim Valente. De acordo com a People, o professor de Jiu-Jitsu é apontado como o novo affair da gata.

Nos cliques de paparazzi, os pombinhos apareceram se exercitando juntos. Enquanto Gisele usava shorts e top verde-oliva, o boy apareceu logo atrás de camiseta azul clara e shorts preto.

Os filhos da loira, Benjamin e Vivian, frutos do casamento com Brady, também estão na viagem e curtiram o passeio na Província de Puntarenas.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Bündchen e Valente são flagrados juntos. Apesar dos rumores de romance, uma fonte próxima da modelo negou para a People que os dois estivessem namorando.

Será?