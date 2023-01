Bruna Griphao revela aliados e participantes apostam quem vai protagonizar primeiro beijo do BBB23

18/01/2023 | 08:10



O BBB23 mal começou, mas já promete grandes aventuras! Com os ânimos à flor da pele por conta do primeiro Jogo da Discórdia, os participantes perderam o sono e conversaram bastante na madrugada desta quarta-feira, dia 18. Sem pestanejar, Bruna Griphao, por exemplo, já elegeu seus aliados.

- Fred, Alface, Gabriel, Paula, Amanda e [Cara de] Sapato.

Enquanto isso, as sisters fizeram suas apostas de quem vai protagonizar o primeiro beijo da edição na festa de hoje à noite, que terá Anitta como atração.

- Eu aposto em Key e Caubói. Vai ser um casalzão, disse Larissa.

- Acho que tem o potencial. Eles estão xonadinhos. E Sapato e Amanda?, perguntou Griphao.

E Paula respondeu:

- Pela Amanda, sim. Mas por ele, agora não.

Mas, como nem tudo são flores, teve gente chorando as pitangas também. No quarto Fundo do Mar, Cristian e Marvvila se preocuparam com a possibilidade de serem indicados ao paredão por terem sido escolhidos como a dupla com menos sintonia no Jogo da Discórdia.

- Pensa para nós, sabe. A gente faz uma prova e perde, aí a gente já não faz a segunda prova. E aí hoje a gente fica nos dois menos queridos da casa, sacou?, disse Cristian.

E ele até tentou combinar voto para se safar:

- Vamos combinar esse primeiro voto para pelo menos a gente não ir para o Paredão.

Falando em momento tenso, Key Alves contou para Fred e Ricardo que estava com Rodrigo Mussi, participante do BBB22, durante o acidente de carro.

- O Rodrigo Mussi saiu do BBB e sofreu o acidente, ele estava comigo. Foi um dos momentos mais pesados que eu vivi.