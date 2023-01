Japão: BoJ mantém inalterada política monetária; taxa de depósitos segue em -0,1%

18/01/2023 | 07:16



O Banco do Japão (BoJ) manteve inalteradas, nesta quarta-feira, 18, as principais referências que balizam a política monetária no país. O banco central japonês deixou a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a meta do rendimento do título público local (JGB) de 10 anos em cerca de zero. A autoridade monetária ainda reiterou que pretende manter a faixa de variação do juro no intervalo de -0,50% a +0,50% - patamar definido em dezembro.

Após o anúncio da decisão, a Bolsa de Tóquio ampliou a alta para 2,40% e o dólar acelerou os ganhos, para próximo dos 131 ienes, no início da madrugada desta quarta (pelo horário de Brasília).

O presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, disse nesta quarta-feira não estar considerando ampliar ainda mais a faixa de variação do JGB de 10 anos. Kuroda fez o comentário em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BoJ de deixar sua política monetária inalterada.

Em dezembro, o BoJ inesperadamente alargou a faixa de oscilação do rendimento do JGB de 10 anos, para -0,50% a 0,50%, gerando especulação de que o BC japonês estaria preparando o terreno para começar a apertar sua política monetária em meio a pressões inflacionárias. O intervalo anterior era de -0,25% a 0,25%. Nos últimos dias, o JGB chegou a ultrapassar o teto de 0,50%, levando o BoJ a intensificar compras dos bônus do governo em leilões.

Para Kuroda, os recentes aumentos nas compras "não são problemáticos". Segundo ele, o mercado vai precisar de mais tempo para se ajustar à faixa de variação estabelecida há cerca de um mês. Kuroda disse esperar, no entanto, que o funcionamento do mercado volte a melhorar em breve. "Nesse sentido, (a política) de controle da curva de juros é suficientemente sustentável", afirmou. Também na coletiva, Kuroda disse que o BoJ ainda não conseguiu cumprir sua meta de inflação de 2% de forma sustentável e alegou que a economia japonesa requer firme apoio da política monetária. Com informações da Dow Jones Newswires.