17/01/2023 | 19:56



A banda norte-americana de rock The Calling é presença confirmada na 5ª edição do Santos Rock Festival, que promete levar centenas de pessoas ao estacionamento da Arena Santos, no bairro Vila Mathias, em Santos (SP). O evento acontece no dia 20 de maio, com abertura dos portões às 16h.



No line up do festival também estão bandas como Capital Inicial, CPM 22 e o cantor Nando Reis. Os ingressos custam a partir de R$ 140,00 reais e já estão disponíveis na plataforma Ingresso na Net.



The Calling

A apresentação marcará os 20 anos do clássico “Camino Palmero”, primeiro álbum que ultrapassou a marca de cinco milhões de cópias vendidas em todo o mundo, colocando a banda no topo das paradas de diversos países com clássicos como “Wherever You Will Go” e “Adrienne”.



Co-fundado em 1999 pelo vocalista Alex Band e o guitarrista Aaron Kamin, o The Calling encontrou um lugar ao lado bandas donas dos hits de rock radiofónicos do início do século 21 como Matchbox Twenty, Train e Fastball. Kamin e Band, ambos nativos de Los Angeles, co-fundaram o grupo quando adolescentes (Kamin estava namorando a irmã de Band) e um contrato com a gravadora RCA seguiu pouco depois.



Com músicos de apoio contratados, gravaram um álbum e o resultado foi o lançamento de “Camino Palmero”, em julho de 2001. Embora amplamente influenciado pelo rock pós-grunge, o disco se tornou um lançamento popular com a força de “Wherever You Will Go”, balada que se tornou um Hit Top Five em vários países.



Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Ingresso na Net. Serão dois setores disponíveis: Premium, cujos ingressos custam R$ 140 e o Camarote Imperial, por R$ 300.



Serviço

5ª edição do Santos Rock Festival

Quando: 20 de maio, sábado

Local: Estacionamento Arena Santos (avenida Rangel pestana, 184 – Vila Mathias – Santos)

Horário abertura dos portões: 16h