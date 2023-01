Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Guarará

Da Redação



17/01/2023 | 19:01



Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André nesta terça-feira (17), perto da Escola Municipal Cândido Portinari, no Jardim Guarará. A ação contou com apoio do Centro de Operações Integradas (COI).

De acordo com as informações, as equipes realizavam patrulhamento na região e receberam a denúncia de um morador do local, que informou sobre o uso entorpecentes próximo à escola. A equipe iniciou a ronda na região e, com o auxílio de informações recebidas pelo COI encontraram um homem com as características informadas e iniciaram os procedimentos de averiguação.

Com o homem, os guardar encontraram uma bolsa contendo entorpecentes, dinheiro e um aparelho celular. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de Santo André e à autoridade de plantão. O detido ficou à disposição da Justiça.