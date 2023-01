Água Santa perde para o Santos e está fora da Copinha; veja fotos

Pedro Lopes

Chegou ao fim a participação do Água Santa na Copa São Paulo. O Netuno foi derrotado pelo Santos por 1x0 e se despediu da principal competição de base do Brasil. A partida aconteceu nesta terça-feira (17), na Arena Inamar, em Diadema. O jogo era tido como muito difícil pela equipe do Água Santa, por se tratar de um clube como o Santos como adversário, com destaques que chegaram a atuar entre os profissionais na temporada passada, casos de Ivonei e Patati.



Foram os Meninos da Vila que deram o primeiro cartão de visitas com Gabriel Miranda, logo aos dois minutos do primeiro tempo. Já aos dez, Ivonei, um dos grandes nomes da equipe santista na Copinha, arriscou de fora da área e obrigou Matheus Novaes a realizar a primeira defesa do jogo. O domínio do Peixe era grande e após escanteio cobrado por Patati, o zagueiro boliviano Zabala subiu sozinho para abrir o placar. Após seu gol, ele homenageou seu companheiro de equipe Miguelito, também da Bolívia, que perdeu a mãe na última segunda-feira (16).



O Água Santa tentou uma rápida reação e mandou uma bola no travessão aos 16 minutos, mas o domínio santista era absoluto, tanto que teve a chance de ampliar o placar novamente com Zabala. A bola aérea era uma dificuldade para o Netuno e o Santos desperdiçou mais uma chance. Dessa vez, Paulo César não conseguiu chegar a tempo de alcançar a bola. No decorrer do primeiro tempo, nenhuma grande chance aconteceu.



Na segunda etapa o Santos voltou mais recuado, explorando as situações de contra-ataque pelas laterais do Água Santa e obtendo êxito, obrigando Novaes a operar novas defesas. Aos 16 minutos da etapa complementar, Balão, camisa 10 do Santos, foi expulso após dar uma cotovelada em Carlos Gabriel e receber o segundo cartão amarelo.



Com a expulsão, o jogo tomou um rumo diferente. O Santos se fechou mais e o Água Santa passou a ter o controle da posse de bola, mas ainda se mostrava frágil quando os Meninos da Vila partiram para o contra-ataque. Aos 25 minutos, Derick acertou o travessão do Netuno. A grande chance do Água Santa na partida aconteceu somente aos 36 minutos, quando em cobrança de falta, Breno subiu mais alto que a defesa mas acabou mandando a para a linha de fundo, passando muito perto da baliza de Edu Araujo.



No fim da partida, os meninos do Netuno reclamaram de uma possível mão na bola de Baliero, mas a bola bateu no peito do jogador e após sete minutos de acréscimos o juiz apitou o fim do jogo. Com o resultado, o Santos passa para as quartas de final do campeonato e o Água Santa se despede da competição após realizar a melhor campanha de sua história.



Villian, capitão do Netuno, comenta que essa foi “uma campanha muito boa, mas saímos com o sentimento de que poderíamos ter ido mais longe. Foi um jogo muito difícil, demos nosso máximo”. Ele reclamou da arbitragem da partida, afirmando que “a camisa pesa, algumas coisas ele (árbitro) poderia ter dado para a gente, mas sempre marcava para o Santos, mas é assim mesmo. Agora vamos levantar a cabeça porque teremos um grande 2023”, terminou.