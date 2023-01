Casa Branca critica planos da oposição para teto da dívida norte-americana

17/01/2023 | 17:53



A Casa Branca criticou, nesta terça-feira, 17, os planos da oposição republicana no Congresso para lidar com o teto da dívida pública. O limite precisa ser elevado ou suspenso este ano para que o governo americano consiga honrar compromissos financeiros.

Em coletiva, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, acusou o partido oposicionista de tomar como "refém" a credibilidade do país, com objetivo de atender a demandas como cortar os benefícios sociais. "Uma temeridade que ameaça a estabilidade da economia global", disse.

A porta-voz afirmou que os republicanos querem que, ao invés de pagar suas contas, os EUA paguem os credores dos títulos públicos internacionais. "O plano republicano não faz absolutamente nada para mudar o fato de que o fracasso em lidar com o teto da dívida causaria uma catástrofe econômica", ressaltou.

Na semana passada, o jornal The Washington Post noticiou que a liderança republicana na Câmara dos Deputados pretende divulgar um plano próprio para lidar com a questão do teto a dívida.

Segundo o diário, a oposição não deve concordar em elevar o limite sem mudanças nos planos de gastos públicos.