Após possível affair, Yuri Lima publica foto e dá a entender que é a cantora Iza

17/01/2023 | 16:10



Romance no ar? Desde o início de 2023, o jogador Yuri Lima tem sido apontado como novo affair da cantora Iza, que terminou o casamento com o produtor musical Sérgio Santos em outubro de 2022. De acordo com o jornal Lance!, o casal teria passado o réveillon juntos em uma festa privada da cantora. O jogador esteve presente e foi flagrado acompanhando um show feito nas areias de Copacabana.

Após confirmação de affair, Yuri publicou nos Stories na noite da última segunda-feira, dia 16, uma foto que dá a entender que seria Iza. No click, são destacadas as silhuetas dos dois em um espelho.

Não demorou muito para a web pegar fogo com a informação e parabenizar o jogador por ter, possivelmente, conquistado a cantora.