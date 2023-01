Empresa oferece vagas gratuitas para formação de consultores SAP

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/01/2023 | 15:55



A ALFA Sistemas, uma das maiores parceiras da SAP no Brasil, está ofertando 25 vagas gratuitas para moradores do Grande ABC e região que queiram atuar na área de tecnologia. A quarta edição da Academia SAP visa formar consultores do ecossistema SAP, empresa multinacional alemã que atua no mercado de softwares de gestão. As inscrições deverão ser feitas até 26 de janeiro neste site.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

As aulas serão em formato presencial e terão início em 30 de janeiro, com uma carga horária de 80 horas. Acontecerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, na sede da empresa, em São Caetano do Sul, São Paulo. No curso, os estudantes terão acesso a apostilas digitais com conteúdo atualizado e ao E-learning SAP Business One, além disso, aprenderão a usar o sistema de gestão e realizar todas as operações necessárias para controlar uma empresa, habilitar e configurar o software, e explorar todos os recursos para gestão completa de uma empresa, incluindo as áreas contábil, fiscal, custos, finanças, compras, vendas, logística, entre outras.

Os requisitos são ser graduado ou estudante a partir do 4º ano dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Gestão de Processos Gerenciais, Gestão de Finanças, Gestão de Logística ou Análise de Sistemas. Para confirmar a inscrição na academia, os interessados deverão fazer o cadastro no E-learning da SAP, e enviar o certificado gerado no sistema para o e-mail academiasap@alfaerp.com.br, até 26 de janeiro.

Ao final do treinamento, aqueles que se destacarem terão a oportunidade de serem recrutados para o time de colaboradores da ALFA para ocuparem o cargo de consultor SAP júnior – cujo salário inicial será de R$ 3.360, no regime de contratação cooperado – bem como receber a indicação para clientes e parceiros do ecossistema.

Vale destacar que a quarta edição da Academia ALFA contará com o apoio de empresas parceiras. Entre elas, o Grupo Skill, parceiro SSP da SAP, que reúne expertise em tecnologia e inteligência financeira, contábil, fiscal e trabalhista; a Invent, primeira one stop shop de soluções bancárias, fiscais e de contratos para o ecossistema SAP Business One da América Latina; e a SkyOne, empresa especializada no desenvolvimento de plataformas tecnológicas para a evolução digital.

Serviço

Curso de Formação de Consultores SAP

Duração do curso: 80 horas

Inscrições abertas até 26 de janeiro, às 17h

Link de inscrição: https://alfaerp.com.br/curso-sap-business-one