Rosa Weber se reúne com interventor federal na segurança do DF às 17h30

17/01/2023 | 15:29



A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), deve se reunir na tarde desta terça, 17, às 17h30, com o interventor federal na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli. O encontro será na sede do STF e a pauta não foi informada.

Na última sexta-feira, 13, Rosa se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Na ocasião, Dino lhe entregou a réplica da Constituição roubada do STF durante os atos golpistas de 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram a sede dos três Poderes.

Ao longo da semana passada, a ministra também se encontrou com governadores e com os chefes dos três Poderes para demonstrar união pela defesa da democracia.