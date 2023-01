Jeremy Renner recebe alta após grave acidente com limpa-neve

17/01/2023 | 15:21



Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro de Vingadores (Marvel), animou os fãs nesta terça-feira, 17, ao anunciar alta do hospital. O ator estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 1º de janeiro, após ser atropelado por um limpa-neve de 6,3 toneladas próximo a sua casa em Reno, Nevada (EUA).

No Twitter, Jeremy comemorou a notícia com bom humor. "Fora o cérebro enevoado que está em recuperação, estava muito ansioso para assistir ao episódio 201 em casa com a minha família", escreveu, se referindo à série Mayor of Kingstown, a qual faz parte do elenco.

O acidente

Atropelado por um removedor de neve de 6,3 toneladas, que usava para rebocar um carro em uma estrada particular coberta de neve, no dia 1º de janeiro, o ator ficou gravemente ferido e precisou ser submetido a uma cirurgia. De acordo com a assessoria de imprensa, ele teve uma parte do tórax completamente destruída e lesões na perna.

Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias exatas do acidente. Conforme a polícia, o artista foi socorrido por um vizinho, que o acompanhou até a chegada da equipe de resgate.