Mel Maia agradece elogios do primeiro capítulo de Vai Na Fé: - Obrigada mesmo pelo carinho

17/01/2023 | 15:10



Depois da estreia de Vai Na Fé, novela que entrou no lugar de Cara e Coragem na Globo, Mel Maia falou com seus fãs pelos Stories, nesta terça-feira, dia 17, já que ela faz parte do elenco interpretando a patricinha Guilhermina, mais conhecida como Guiga. A atriz comentou sobre os elogios que recebeu e como estava aliviada por estar com o nome nos trend topics do Twitter pela atuação e não por alguma polêmica:

- Primeiramente queria agradecer a todos vocês que estão me mandando mensagem, que estão elogiando a Guiga. Ontem foi o primeiro capítulo, eu não apareci muito e mesmo assim vocês estão falando bem. Obrigada mesmo pelo carinho. Quem me conhece sabe que para mim sempre foi um problema estar com o nome nos trends do Twitter, né? Mas fico feliz que hoje é por conta do meu trabalho.

Mel também contou que não estava acordada quando seu nome bombou nas redes sociais, logo depois da exibição do primeiro capítulo da nova novela. Mas a intérprete de Guiga revelou que sua irmã acompanhou os elogios e falou tudinho para ela depois.