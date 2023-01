Youtube: O Lucro Por Trás da Produção de Conteúdo

Bruna Bozano



17/01/2023 | 14:25



Pode parecer um número absurdo, mas a cada minuto são carregadas, nada menos, que 500 horas de vídeo no YouTube. Tutoriais de beleza, análises de produtos, canais de jogos ou horas de vídeos de unboxing — o YouTube tem de tudo.



Talvez por isso a empresa esteja ganhando cada vez mais receita com publicidade e ainda mais acionistas dispostos a aplicar capital (através da compra de ação da Alphabet, o conglomerado responsável pelo próprio Youtube e outras empresas do Google) na aposta de que a plataforma tenha um futuro ainda mais promissor do que os resultados que já tem apresentado.



Vale a pena investir em ações do Youtube?

Até o momento, não há motivos para dizer que não, porém o mercado de ações serve apenas para dois tipos de pessoas: as que querem comprar e vender rapidamente, também chamadas de traders, e as que querem investir a longo prazo, sem pressa de reaver seus investimentos.

Quem precisa ou deseja ter dinheiro no dia a dia, para pagar as contas, reinvestir e, de fato, viver do Youtube, pode conseguir fazer isso de forma mais eficiente do que através do mercado acionário: produzindo conteúdo.

Todo mundo tem uma habilidade que pode ser replicada, ou seja, ensinada para alguém. E isso tem sido uma das formas mais eficazes para faturar através da plataforma.

O e-learning, os infoprodutos e os tutoriais são alguns dos conteúdos mais buscados dentro do Youtube, que já deixou, há tempos, de ser uma plataforma de entretenimento, e se tornou um acervo infinito de conteúdos para estudar ou utilizar para resolver problemas do dia a dia.



DIY

Do It Yourself. Essa é a frase que mais tem crescido dentro do universo de quem mora sozinho ou que não pode, ou não está disposto, a gastar mais do que o necessário para resolver problemas do cotidiano.

As pessoas estão tentando (e conseguindo) aprender muito sobre independência em suas rotinas. Trocar um chuveiro ou um botijão de gás são coisas comuns, mas que muita gente não se arriscaria (nem deveria se arriscar) a fazer sem orientação.

Um canal que ensina sobre coisas relativamente simples pode obter milhões de acessos de pessoas que precisam resolver problemas de formas alternativas.

Dois exemplos simples:

Contratar uma empresa desentupidora em SP pode custar mais de 10% do ordenado de uma pessoa que recebe um salário mínimo. E nem sempre isso é necessário.

Ressuscitar uma geladeira que parou de funcionar pode demorar menos de 20 minutos e custar 0 reais para alguém que tenha um pouco de disposição para aprender, mas só quem é profissional da área (ou curioso que procura informações no Youtube) sabe disso.

Importa dizer que há inúmeras coisas que só podem ser feitas por profissionais habilitados e que há momentos em que por a mão na massa pode piorar ainda mais as situações. Mas, de modo geral, pequenos reparos podem sim ser ensinados por especialistas que estejam dispostos a ajudar pessoas a resolverem problemas comuns.



Onde mora a oportunidade

Quem tem conhecimento aprofundado sobre qualquer assunto, tem uma mina de ouro nas mãos, e utilizar este conhecimento para produzir conteúdos pode gerar milhares de reais anualmente. Acreditar nisso não é difícil. Principalmente se for levado em conta que a plataforma conta com mais de 1 bilhão de usuários.



Pode parecer difícil, mas…

É totalmente possível se tornar dono de uma empresa focada em criação de conteúdo digital, e o primeiro passo não precisa ser abrir CNPJ, emitir alvará e se envolver com outras burocracias. Também não é necessário contar com uma agência de marketing digital nas primeiras etapas dessa construção. Embora seja um fato que, se for possível contar com uma, o resultado será mais rápido e, provavelmente, maior.



Para fazer os primeiros vídeos, por exemplo, pode-se seguir alguns passos simples, como:

- Desenvolver um roteiro que possa auxiliar as pessoas a tirarem dúvidas ou aproveitar oportunidades.

- Definir se deseja, ou não, emprestar a própria imagem e voz para os vídeos que vai desenvolver.

- É possível utilizar imagens fixas ou rotativas, e até outros tipos de vídeos, feitos com inteligência artificial ou desenhos, por exemplo.



E, por fim…

- Aprender um pouco (ainda que seja só o básico) sobre edição, para deixar os vídeos mais interessantes. É possível baixar músicas do Youtube mesmo (atenção aos direitos autorais) para colocar um som de fundo nos vídeos, por exemplo.



Depois de um tempo, o canal deve começar a ganhar likes e seguidores, gerando mais motivação e qualidade para a criação de conteúdos. Importa dizer que para chegar a um ponto de viver de Youtube, é preciso, principalmente, que seja mantida certa consistência. E, para isso, a dica é planejar os vídeos com antecedência.



Quem não tem certeza de que terá tempo para gravar um vídeo toda semana ou a cada duas semanas, terá mais chances de sucesso se tirar um dia da semana para gravar mais de um vídeo e lançá-los de forma agendada. A consistência é um dos aspectos mais importantes para conseguir obter mais assinantes, aumentar as visualizações de um canal e, por fim, transformar views em dólares na conta.