K-Content: Netflix anuncia 34 séries e filmes coreanos em 2023

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/01/2023 | 12:55



Hoje (17), a Netflix anuncia sua maior programação de K-Content de todos os tempos, apresentando uma gama diversificada de 34 séries, filmes e programas não roteirizados, incluindo produções originais e o retorno de produções favoritas dos fãs.

O fã clube global de títulos coreanos continua crescendo, com mais de 60% de todos os assinantes da Netflix escolhendo assistir a tal conteúdo no ano passado. Na América Latina, onde a exibição dobrou desde 2017, 85% dos usuários optaram em assistir a produções coreanas em 2022, com 13 títulos atingindo o Top 10. No Brasil, destacaram-se Uma Advogada Extraordinária, All of Us Are Dead, La Casa de Papel: Coreia, O Mar da Tranquilidade e Pretendente Surpresa.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Novidades e o retorno de séries de sucesso

A sobrevivência é um tema recorrente em várias séries coreanas que vêm por aí, por exemplo, a luta contra os monstros nos dias sombrios de 1945 em A Criatura de Gyeongseong, a dificuldade para respirar no futuro distópico de Black Knight ou as batalhas para proteger Joseon durante a colonização japonesa na dramática Song of the Bandits.

Além disso, este ano, o público poderá curtir o retorno de algumas séries muito esperadas. Sweet Home, que revolucionou o gênero de monstros na Coreia, volta com um mundo ampliado; D.P Dog Day traz de volta o elenco da primeira temporada para continuar perseguindo desertores; e A Lição regressa em março com a Parte 2 para continuar essa história de vingança. Na semana de 2 de janeiro, a Parte 1 assumiu o topo da lista de séries em língua não inglesa mais assistidas, com 82,48 milhões de horas de visualizações.

Também tem novidades para quem curte romance (O Tempo Traz Você pra Mim, Behind Your Touch, Intensivão de Amor, Destined With You, Doona!, King the Land, Love to Hate You e See You In My 19th Life); intriga e crítica social (Cães de Caça, Celebrity e Mask Girl); drama (Uma Dose Diária de Sol, Queenmaker e The Good Bad Mother) e histórias apocalípticas (Adeus, Terra).

Mais opções de K-Content

No ano passado, as séries não roteirizadas e os filmes coreanos fizeram cada vez mais sucesso com o público. O suspense de ação Carter foi um dos filmes em língua não inglesa mais assistidos do ano, e o reality de namoro Solteiros, Ilhados e Desesperados continua no Top 10 global de séries em língua não inglesa.

Este ano, a Netflix vai lançar seis filmes coreanos, começando pelo suspense de ficção científica JUNG\_E, em 20 de janeiro, seguido por Kill Boksoon, que gira em torno de uma assassina profissional em conflito com o próprio instinto maternal, e Believer 2, a sequência do policial sobre o tráfico de drogas. Os outros lançamentos têm temas variados, como vingança (A Bailarina), rivalidade entre professor e aluno (À Altura) e invasão de celulares (Na Palma da Mão).

Para quem curte realities, também existem opções com temas variados, como resistência (A Batalha dos 100 e Todas Contra a Ilha), apocalipse zumbi (Zumbiverso), amadurecimento (Finalmente Adultos) e jogos mentais (O Jogo do Diabo).

Além disso, serão lançados dois novos documentários. Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film, que acompanha a busca pelo primeiro filme do premiado diretor Bong Joon-Ho. Já Em Nome da Fé: Uma Traição Sagrada examina crimes reais cometidos por falsos messias na história recente da Coreia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, confira o trailer da Netflix compilando as séries e filmes coreanos em 2023: