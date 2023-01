Lisa Marie Presley será enterrada ao lado do filho, que morreu em 2020

17/01/2023 | 12:10



Lisa Marie Presley, que morreu na última quinta-feira, dia 12, aos 54 anos de idade, será homenageada com um serviço público na frente da casa de seu pai, Elvis Presley, em Graceland. Um representante da filha da artista, Riley, Keough, enviou um comunicado à revista People informando:

Riley, Harper, Finley e Priscilla são gratos pelo apoio, votos de felicidades e demonstrações de amor em homenagem à sua amada Lisa Marie. Um serviço memorial público foi organizado no gramado da frente de Graceland às 9h no domingo, 22 de janeiro em Memphis.

O lugar de descanso da artista, que é mãe de três meninas, será ao lado de seu filho Benjamin Keough, que se suicidou aos 27 anos de idade em 2020. O Meditation Garden também é o local onde estão enterrados Elvis, os pais e a avó do cantor.

Segundo informações da TMZ, as gêmeas Finley e Harper, de 14 anos de idade, estariam profundamente traumatizadas com a morte repentina da mãe e não querem voltar para a casa onde ela teve a parada cardíaca total. Fontes próximas à família ainda teriam informado que as meninas passaram muito tempo na casa de Priscilla Presley em Los Angeles desde a perda. Além disso, a irmã mais velha delas também esteve por lá e o pai das caçulas, Michael Lockwood, teria sido fundamental para garantir que suas necessidades fossem atendidas.

Homenagem

O músico Navarone Garibaldi prestou uma homenagem à meia-irmã, Lisa Marie Presley, nas redes sociais. O artista é filho caçula de Priscilla e fruto do relacionamento da atriz com o produtor brasileiro Marco Garibaldi. Em uma publicação no Instagram, ele escreveu:

Irmã mais velha... espero que agora você esteja em paz e feliz com seu pai e seu filho ao seu lado. Sei que os últimos dois anos não foram fáceis para você e gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre nós. independentemente disso, você é minha irmã e estou enviando amor e orações por sua jornada para casa. Eu ainda não consigo acreditar nisso, estou sem palavras. Te amo irmã. Beijos.