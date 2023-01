Ribeirão Pires cria 0800 para reparos em iluminação pública

Da Redação



17/01/2023 | 12:07



A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou, nesta terça-feira (17), a operação do novo número gratuito para solicitação de reparos na iluminação pública.

De acordo com a administração municipal, o serviço pode ser acionado pelo telefone 0800 778 7272, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. No menu da ligação, o solicitante deve escolher a opção 7.

A orientação é para que os moradores, ao fazerem o registro do pedido de reparo na prefeitura, anotem a data, horário e protocolo de atendimento gerado na ligação.

Em caso de dúvidas, problemas de atendimento ou a falta de reparo, essas informações são importantes para a resolução do caso.

Iluminação de LED

Segundo a prefeitura, a cidade registrou 30% de suas vias cobertas com iluminação de LED, o que corresponde a mais de 600 vias e mais de 6 mil pontos de luz, incluindo importantes avenidas como Francisco Monteiro, Humberto de Campos, Antônio Nunes, entre outras. O investimento é de R$ 20 milhões e foi feito por meio de um convênio com o governo do Estado.