Ribeirão Pires começa a vacinar jovens de 15 a 19 anos contra meningite

17/01/2023 | 11:55



A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires começou a aplicar as doses da vacina Meningocócica C (conjugada) em adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não tomaram a dose da Meningocócica C e ACWY nas idades recomendadas. A imunização irá seguir até o final do mês de fevereiro ou enquanto durar o estoque municipal.

Além disso, o imunizante também pode ser aplicado em crianças de até 10 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não tomaram a dose. Os profissionais de saúde também podem se vacinar.

Para tomar a vacina contra a meningite, é necessário comparecer a qualquer uma das 10 unidades de saúde da região, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com a carteirinha de vacinação, cartão SUS e comprovante de residência em mãos.