GroomTribe: app tem dicas e filtro focados em barbas

Da Redação

Do 33Giga



17/01/2023 | 11:55



A Philips acaba de lançar o aplicativo GroomTribe (que pode ser baixado aqui). Trata-se de um guia completo de autocuidado voltado para aqueles que querem criar novos estilos de barba, melhorar a sua técnica e ficar por dentro do universo do barbear – que já faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros.

Com artigos exclusivos, vídeos explicativos e filtros interativos, o app está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Entre as diferentes funções do aplicativo está o “Plano de estilo”, onde o usuário irá descobrir quais modelos de barbas são os mais indicados para o seu tipo de rosto, além de tutoriais de como conquistar o formato de barba selecionado.

O GroomTribe traz ainda o filtro “Espelho de estilo” em que é possível visualizar como os diferentes tipos de barbas disponíveis na plataforma se adaptam ao rosto, aumentando as possibilidades daqueles que querem mudar o visual.

De acordo com Flávia Almeida, gerente de Marketing da Philips Cuidados Pessoais, o aplicativo já existe em outros países e foi adaptado para atender às necessidades dos consumidores brasileiros. “Inovação e tecnologia estão entre os principais pilares da Philips. Com o GroomTribe, queremos oferecer um ambiente com conteúdos personalizados para o público local e que seja útil para auxiliar na rotina de cuidados com a barba, que revela a identidade e o estilo de cada pessoa”, conta.

Ao fazer login no GroomTribe, o consumidor tem acesso a garantia adicional em todos os produtos da Philips Cuidados Pessoais Masculino, além de ofertas exclusivas. Neste ano, as novas embalagens da categoria terão um QR Code direcionando o consumidor a baixar o aplicado de forma prática e rápida.