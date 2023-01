Pirulito 7. Diadema. Para lembrar Acuri ou Guacuri... ...e registrar mais um aniversário da cidade

Ademir Medici

Revejam esta história, que foi ao ar em dezembro último e permanece à disposição de todos, bastando que se siga a dica do quadro:

A narração é da jornalista Juliana Bontorim, editora-chefe do DGABC-TV:

Diadema nasce ao redor de uma capela, construída em 1735. A região era conhecida por Acuri ou Guacuri. O nome Diadema é de 1948, o ano em que o lugar foi elevado a distrito. O plebiscito que elevará Diadema à condição de município autônomo realiza-se em 24 de dezembro de 1958. E sua instalação registra-se em 1º de janeiro de 1960.

É uma linda história, documentada no mesmo ano de 1958, quando fotos foram tiradas para comprovar o desenvolvimento local.

Estas fotos foram localizadas pelo pesquisador Walter Adão Carreiro na Assembleia Legislativa. O “pirulito” edita cinco imagens:

1 – Eldorado, às margens da Represa Billings, um dos primeiros pontos turísticos do Grande ABC.

2 – Educandário das Moças, na Praça da Moça, hoje ocupado pelo Centro de Memória de Diadema.

3 – Praça Central, hoje denominada Castelo Branco.

4 – A Matriz dedicada à Imaculada Conceição.

5 – Um dos caminhos centrais, atual Avenida Alda, apontando para Eldorado.

O progresso logo chegaria...

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação: Walter Carreiro

ELDORADO. Final da década de 1950: em torno da Represa Billings, o morador da região e da Capital ensaiava os primeiros passos para o turismo local

CENTRO. A pacata Praça Diadema, outrora Praça Vila Conceição e hoje, ampliada, Praça Castelo Branco: em torno da fonte, a rapaziada de uma Diadema que queria se emancipar

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 17 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8286

SANTO ANDRÉ – PqU (Petroquímica União), na divisa com Mauá, lançava programa de coleta seletiva de papel.

SÃO BERNARDO – Dois despachantes são autuados por fraudes junto à Secretaria de Estado da Fazenda.

SÃO CAETANO – Tramitava na Câmara Municipal projeto do Plano Diretor da cidade, que apontava para um crescimento vertical.

Prefeitura realizava obras de ampliação do Estádio Anacleto Campanella. Que passaria de 10,4 mil para 15 mil lugares.

ESPECIAL – Os nove cartórios de títulos e documentos do Grande ABC recebiam os mais variados tipos de registros, de contratos de casamentos a declarações de amor; de atas de igrejas protestantes a associações de todo o tipo.

Letras de música, poemas, brigas de marido e mulher e do síndico com condôminos também eram objetos de notificação e registro.

Em São Bernardo, só no 1º Cartório, existiam mais de 100 mil casos desse tipo.

Valdir Toledo Severino era autor de mais de 200 músicas, todas registradas em cartório.

Reportagem: Dojival Vieira.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é aniversário de Fortuna (MA), Herval (RS) e São Francisco de Itabapoana (RJ).

HOJE

Dia Internacional do Riso

SANTOS DO DIA

Margarida de Hungria

Prisca ou Priscila

Regina Protmann

Volusiano de Tours

Em 18 de janeiro de...

1903 – Grande Companhia Dramática Dias Braga, do Theatro Recreio do Rio de Janeiro, anunciava a última representação do drama Quo Vadis?, do romance de H. Shenkienicz, no Teatro Sant’Anna, em São Bernardo.

De autoria de Eduardo Vitorino, a peça “Quo Vais?” acabaria prorrogada por mais alguns dias, diante do sucesso obtido.

1953 – Realizada em Riacho Grande a regata “Forças Armadas do Brasil”, como parte das festas do IV Centenário de Santo André da Borda do Campo.

Na chamada Represa de Jurubatuba, um dos braços da Billings, no km 29 da Via Anchieta, a participação de equipes como Corinthians Paulista, Floresta, AA São Paulo e Tietê.

1968 – Notícias publicadas pelo ‘News Seller’, antecessor do ‘Diário’:

Santo André FC será oficializado no sábado.

São Bernardo terá acampamento turístico.

Início da I Feira do Livro sábado na Praça da Matriz, em São Bernardo.

1983 – Nunca um título foi tão comemorado, escrevia Luiz Carlos Sperandio repercutindo o campeonato brasileiro de vôlei masculino conquistado pela Pirelli, de Santo André.

Daniel Lima comentou: “Os campeões brasileiros de vôlei carregam a Pirelli no coração. Amauri, Bonifácio, Décio, Dênis, Emerson, Mané, Márcio, Marcos, Mauricio, Montanaro, Ronaldo, Xandó, William, Brunoro e Roma: seria demais uma nova derrota. O título é nosso”.