Obituário - 18 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande do ABC



18/01/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Manoel Gonçalo de Amarante, 90. Natural do Pilar (PB). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Estevam Grauer, 90. Natural de Poços de Caldas (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 12. Memorial Phoenix.

Marinalva França da Silva, 89. Natural de Anadia (AL). Residia no Parque novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Henrique Batista, 88. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geni de Carvalho Almeida, 81. Natural de Guatapará (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Ildaci dos Santos Ferreira, 73. Natural de Caicó (RN). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elena Seribeli Ferreira, 71. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vera Lúcia Pereira Zoboli, 71. Natural de Pirassununga (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osvalte Martins, 61. Natural de Andirá (PR). Residia no Jardim São Roberto, em São Paulo, Capital. Pedreiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Hamilton Dantas da Silva, 55. Natural de Japi (RN). Residia no Jardim São Savério, em São Paulo, Capital. Pedreiro. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Márcia do Amaral, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônoma. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério de Oliveira Silva, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Eletricista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Helena Natalina Dezembro Marin, 87. Natural de Avaí (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Cândido Batista, 84. Natural de Conceição (PB). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Caminhoneiro aposentado. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

Delfina Maria Scott, 74. Natural de Campos Gerais (MG). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Joel Simão do Nascimento, 70. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Rosana Moreira Ongaro, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Adão José Lemes, 62. Natural de Jampruca (MG). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

José Lázaro Dias da Silva, 59. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Élcio Dias dos Santos, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Cícero José Rodrigues Campos, 52. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Autônomo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Benedicto Soares da Silva, 87. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Antonio Petinati, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Noélia Pereira dos Santos, 49. Natural de Maracás (BA). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Angelita dos Passos Rodrigues, 93. Natural de Casa Nova (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Marina de Souza Dorazio, 75. Natural do Bananal (SP). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Osmarina Santana Cruz, 66. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Vale da Paz.

Raimunda Cardoso de Santana, 65. Natural de Capitão Enéas (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Cristiane da Silva, 49. Natural de Palmares (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Fabiano Onofre Moreira, 47. Natural de Barbosa Ferraz (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

MAUÁ

Ismael Perusseto, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Francisco de Sousa Pinheiro, 72. Natural de Quixadá (CE). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Elis Regina Caires Teixeira, 47. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Rosemeire Maria Rodrigues, 40. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.