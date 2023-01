Ministério dos Transportes adia para dia 18 anúncio de plano de 100 dias

17/01/2023 | 10:55



O Ministério dos Transportes adiou para a quarta-feira, 18, o anúncio do plano para os primeiros 100 dias de trabalho da pasta. Em coletiva de imprensa, o documento seria apresentado nesta terça-feira, mas, de acordo com o Ministério, precisou ser remarcado em razão de uma reunião com a Casa Civil.

"A entrevista coletiva prevista para esta terça-feira (17) para anunciar as prioridades do governo federal para os modos ferroviário e rodoviário foi transferida para quarta-feira (18). A alteração ocorreu por conta de uma agenda com a Casa Civil", informou a pasta.