Conselhos de sucesso para se destacar nos eSports e ganhar dinheiro

A indústria de esporte eletrônico está expandindo, o que significa muitas oportunidades para aqueles que desejam aproveitá-la. Tanto é que basta clicar aqui e conferir as melhores casas de apostas em eSports. Jogos competitivos extremamente populares, como League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive, atraem um público considerável e, posteriormente, geram somas substanciais de dinheiro.

Hoje, ganhar a vida jogando videogame é uma opção totalmente aceitável. E, para participar, você não precisa ser um profissional de eSports. Continue lendo se quiser saber mais sobre o setor e como ganhar dinheiro com ele.

Streaming

A técnica mais popular para monetizar nos eSports é por meio do streaming. Ao jogar games como Dota 2, CS: GO, PUBG ou outros, as emissoras mais conhecidas ganham milhares de dólares todos os meses. Atualmente, existem muitos serviços disponíveis, incluindo Twitch, YouTube e outros.

As emissoras mais populares são competentes, se não mestres, no jogo de eSport que estão transmitindo. Ao se conectar com os espectadores, eles também desenvolvem uma comunidade forte. Por fim, é crucial se comercializar online e por meio de seu site. Você pode ler um dos inúmeros guias sobre como ter sucesso como streamer, pois há muitos deles disponíveis.

Nessas plataformas, a renda média varia de US$ 3 mil no YouTube a US$ 5 mil na Twitch. Os jogadores também podem construir seus próprios times de fantasia, apostar em times de eSports ou até mesmo investir em negócios específicos do setor.

É preferível manter o streaming ou talvez até trabalhar com eSports em alguma outra função, porque é mais arriscado fazer isso. Como é uma grande indústria, muitas pessoas, a maioria das quais nem mesmo são gamers, trabalham lá. Você pode escrever sobre o tema como blogueiro, freelancer, apresentador de competições menores ou até mesmo como analista. Além disso, inúmeras oportunidades estão disponíveis em grandes organizadores de torneios como ECS, Dreamhack e ESL dentro de suas organizações.

Propagandas remuneradas

Existem várias perspectivas para os anunciantes no setor de eSports. Os organizadores de torneios podem oferecer espaço publicitário exclusivo para patrocinadores de eventos no palco em que realizam seus torneios. Além disso, eles tiveram a opção de veicular anúncios durante as transmissões ao vivo do local do evento. Eles poderiam aumentar substancialmente sua receita fazendo isso.

Patrocínio

Um patrocínio é um acordo que uma empresa faz com determinado jogador ou clube. Um patrocinador paga a uma pessoa ou a um grupo para usar seu nome em roupas, equipamentos ou perfis de mídia social sob tal contrato. Esse arranjo geralmente continua até a conclusão de um contrato predeterminado ou até que uma das partes opte por rescindi-lo.

Todo patrocinador aprecia o público que seu comercial alcançará. Então, eles normalmente pagam mais aos jogadores que podem divulgar seus produtos para uma audiência mais ampla. Por exemplo, um patrocinador pagaria mais dinheiro a um jogador profissional de língua inglesa do que a um alemão se quisesse anunciar no mercado de língua inglesa.

Skins para venda e compra

Embora seja difícil entender como as skins de jogos podem ser lucrativas, existem vários serviços que permitem que você troque as skins por dinheiro real. Você pode até vendê-los de volta por dinheiro e ganhar algum valor com eles.

Apostar em competições de eSports

Um dos primeiros métodos de ganhar dinheiro no eSports é por meio de apostas em competições. Existem dois tipos de apostas: partidas e apostas em eventos. Prever o resultado de um único jogo entre duas equipes constitui uma aposta em jogo. Você pode apostar em eventos prevendo o resultado de uma competição (ou parte de um torneio).

Apostar em torneios de eSport bets em vez de jogos individuais tem uma vantagem importante. Quando você aposta em um único jogo, está competindo com outro apostador que está fazendo a mesma coisa. No entanto, suas chances de ganhar são substancialmente maiores se você apostar em uma competição com muitos jogadores.

Isso se deve ao fato de que você pode aumentar suas chances de ganhar fazendo apostas múltiplas em vários times. Tente apostar em eventos maiores com mais competidores, como DreamHack Masters ou The International, se quiser ganhar dinheiro apostando em competições de eSports.

Emprego no setor de eSports

Mesmo que você não tenha experiência anterior em jogar videogames profissionalmente, ainda é possível ganhar dinheiro na indústria de eSportes eletrônicos. Existem muitos empregos distintos, e cada um exige níveis variados de habilidade e conhecimento do setor.

Escrever sobre as notícias ou investigar as razões por trás dos eventos da indústria são algumas dessas tarefas, assim como desenvolver materiais de marketing de conteúdo para empresas ou jogos, produzir gráficos para ativos digitais como panfletos e pôsteres e revisar jogos.

Fluxos de receita das equipes de eSports

Muitas equipes de eSports, principalmente as mais conhecidas, não dependem de competições para gerar receita. Eles também recebem financiamento de outras fontes, como editores de jogos. A principal fonte de renda de todo o setor, não apenas das próprias equipes, é o patrocínio. Equipes e até jogadores profissionais solitários são pagos para anunciar jogos em torneios e em outros lugares.

Naturalmente, leva tempo para atingir essas alturas. Para se tornar um verdadeiro jogador profissional, você deve dedicar muitas horas de trabalho. Semelhante a qualquer outra coisa na vida, você deve investir horas todos os dias, durante vários meses. Mas, felizmente, acaba compensando. Especialmente se você participar de P2E e competições significativas de eSports.

Conclusão

Como você pode ver, existem inúmeras maneiras de lucrar com os eSports, e a melhor parte é que você pode selecionar as mais eficazes para você. Se você é um jogador fantástico, pode considerar o streaming e a troca de skins como opções. Caso contrário, opções alternativas como apostas, publicidade e patrocínios são igualmente eficazes.