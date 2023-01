Santo André busca sua segunda vitória contra o São Bento

17/01/2023 | 10:27



Santo André busca a sua segunda vitória, a partir das 15h30 de hoje, contra o São Bento. O time joga fora de casa no Estádio Muncipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, Interior do Estado.

O Ramalhão entra em campo empolgado após vencer em casa o Guarani, por 1 a 0. O técnico do time andreense Vinícius Bergantin, afirma que espera uma partida bastante disputada.

“Conseguimos uma boa vitória na estreia, mas eles (São Bento) fizeram uma partida muito boa fora de casa contra o Palmeiras. É uma equipe competitiva, que sabe o que faz. Sabemos das dificuldades pois é nosso primeiro jogo fora, então temos que entrar concentrados e organizados para podermos competir e conquistar a vitória”, destaca .

Por sua vez, o São Bento tenta conseguir sua primeira vitória no Paulistão após empatar sem gols com o Palmeiras na estreia, A equipe de Sorocaba conseguiu segurar o poderoso time liderado pelo técnico Abel Ferreira. O técnico Paulo Roberto Santos não deve promover muitas mudanças no São Bento. O time se comportou bem defensivamente e não teve expulsos. Caso opte por alguma alteração, será por questão física, devido ao pouco tempo de descanso.