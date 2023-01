Amigos de Jeremy Renner revelam que a situação do ator é mais grave do que relatado

17/01/2023 | 10:10



Você acompanhou, que Jeremy Renner sofreu um acidente porque foi esmagado por um veículo de remoção de neve e está internado desde então. Sempre que pode e que tem disposição, o ator que está ainda na UTI dá mais detalhes sobre a sua recuperação e mostra uma grande confiança em todo o processo.

Só que diferentemente do ator, os amigos de Jeremy estão bem preocupados com tudo o que anda acontecendo. Em entrevista ao Mirror, um dos amigos do artista revelou que ele estaria em uma condição muito pior do que o relatado publicamente.

- É muito pior do que todos imaginam. Jeremy está muito ciente do fato de que quase morreu lá.

Um outro amigo ainda continuou o pronunciamento dizendo que o dado no peito de Renner foi substancial e que ele tem um longo caminho de recuperação pela frente, mas que apesar de tudo ele é um grande lutador e que está determinado a superar tudo isso.

- O dano no peito de Jeremy foi tão substancial que teve que ser reconstruído na cirurgia.

Já para o Radar Online, uma terceira fonte foi ouvida e fez mais revelações sobre o acidente.

- O lado direito do peito dele foi amassado, a parte superior de seu torso foi destruída. Ele ainda teve um machucado feio na cabeça e ficou com um ferimento na perna.

Recuperando...

E mesmo ainda internado, Jeremy Renner atualizou as redes sociais na última segunda-feira, dia 16, e comentou com uma foto nos Stories que estava com saudades de casa. Além disso, o ator da Marvel fez questão de fazer um alerta aos seus fãs e seguidores sobre os perigos da neve.

Tomem cuidado em Reno/Tahoe!